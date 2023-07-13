Нічна атака дронів на Київ: уламки в п’яти районах міста, є постраждалі

У ніч проти 13 липня росія вкотре атакувала Київ БПЛА.

У Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському й Подільському районах були зафіксовані випадки падіння уламків. Є пошкодження житлових будинків, повідомили в КМВА.

У Дарницькому районі через падіння уламків є руйнування фасаду житлового будинку на рівні технічного поверху. Також уламок збитого безпілотника влучив у 25-й поверх будинку, зруйнувавши одну з квартир. Хлопець, у квартиру якого влучило, перебував вдома. Він отримав поранення від уламки. Постраждалому надали допомогу, зараз він у стабільному стані, повідомляє Суспільне. Також поранення отримала дівчина в сусідньому будинку, її госпіталізували.

У Шевченківському районі сталося загоряння на балконі багатоквартирного будинку, двом мешканцям будинку надали допомогу на місці, повідомив Віталій Кличко. Також під час ліквідації наслідків врятували одну людину, додали в КМВА.

Зафіксували загоряння в Подільському районі.

У Соломʼянському і Дніпровському районах за адресами викликів медиків постраждалих немає.

ППО знищила всі 20 «шахедів» і два «Калібри», які запустили росіяни, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

В ДСНС уточнили, що через падіння уламків 4 людей отримали поранення, двоє з них госпіталізовані.

Фото: ДСНС, КМВА, КИЇВ24