Дивіться, як може виглядати після реставрації синагога XVIII століття на Львівщині

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Ірина Маймур
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У Бродах на Львівщині показали два проєкти реставрації синагоги XVIII століття та простору біля неї.

Про це повідомляє Бродівська міська рада.

Кожен із варіантів передбачає відновлення зруйнованих елементів та переосмислення призначення цієї будівлі в середмісті Бродів. Їх розробила місцева мешканка, студентка Львівського національного університету природокористування Юлія Надорожняк разом із науковими керівниками кафедри вишу.

Створюючи проєкти, застосовували метод інтерактивної архітектури. Він дає змогу поєднувати потреби в збереженні архітектурної спадщини та доступ для відвідувачів.

Один із варіантів передбачає пасаж, виставкові зали, оглядові тераси для відпочинку. Інший — орієнтований на створення торгово-розважального комплексу зі збереженням архітектурної спадщини.

Після розгляду проєктів у Бродівській міській раді зауважили, що варто обов’яково зберегти центральні елементи, ліпнину у внутрішніх інтер’єрах.

Нагадаємо, що цьогоріч обвалилося склепіння і дахівка синагоги. А у 2021 році стався обвал однієї з колон головної зали, що тримала дах. Унаслідок цього колону було зруйнувало, а дах, що й до того був аварійний, зірвало ще більше.

Фото: Бродівська міська рада

Опубліковано: 13 липня 2023
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