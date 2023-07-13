Без Чкалова та Пушкіна: у Києві дерусифікували ще 14 парків, скверів і вулиць

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Ірина Маймур
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У Києві дерусифікували ще 14 міських об’єктів, назви яких пов’язані з росією та її сателітами.

Про це повідомляють у КМДА.

Ідеться про столичні парки, сквери, вулиці й провулки.

У Дарницькому районі дерусифікували:

  • сквер Трудової Слави – сквер імені Павла Горянського;
  • вулиця Челюскінців – вулиця Героїв Зміїного;
  • провулок Крилова 1-ий – провулок Бахмутський;
  • провулок Крилова 2-ий – провулок Джмелиний;
  • провулок Крилова 3-ий – провулок Щучий.

У Шевченківському районі перейменували:

  • парк ім. О. С. Пушкіна – парк ім. Івана Багряного;
  • сквер ім. Валерія Чкалова – сквер Літературний.

У Деснянському районі дерусифікували:

  • провулок Ватутінський – провулок Зазимський;
  • вулиця Маяковського – вулиця Тараса Коваля;
  • вулиця Теодора Драйзера – вулиця Рональда Рейгана.

У Дніпровському районі перейменували:

  • вулиця Травнева – вулиця Качина;
  • вулиця Мініна вулиця – Олександра Лазаревського;
  • вулиця Пожарського – вулиця Дмитра Багалія.

У Оболонському районі дерусифікували:

  • вулиця Совхозна – вулиця Дунайська.

Фото: Вісті Черкащини

Опубліковано: 13 липня 2023
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