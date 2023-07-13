Без Чкалова та Пушкіна: у Києві дерусифікували ще 14 парків, скверів і вулиць

У Києві дерусифікували ще 14 міських об’єктів, назви яких пов’язані з росією та її сателітами.

Про це повідомляють у КМДА.

Ідеться про столичні парки, сквери, вулиці й провулки.

У Дарницькому районі дерусифікували:

сквер Трудової Слави – сквер імені Павла Горянського;

вулиця Челюскінців – вулиця Героїв Зміїного;

провулок Крилова 1-ий – провулок Бахмутський;

провулок Крилова 2-ий – провулок Джмелиний;

провулок Крилова 3-ий – провулок Щучий.

У Шевченківському районі перейменували:

парк ім. О. С. Пушкіна – парк ім. Івана Багряного;

сквер ім. Валерія Чкалова – сквер Літературний.

У Деснянському районі дерусифікували:

провулок Ватутінський – провулок Зазимський;

вулиця Маяковського – вулиця Тараса Коваля;

вулиця Теодора Драйзера – вулиця Рональда Рейгана.

У Дніпровському районі перейменували:

вулиця Травнева – вулиця Качина;

вулиця Мініна вулиця – Олександра Лазаревського;

вулиця Пожарського – вулиця Дмитра Багалія.

У Оболонському районі дерусифікували:

вулиця Совхозна – вулиця Дунайська.

Фото: Вісті Черкащини