Без Чкалова та Пушкіна: у Києві дерусифікували ще 14 парків, скверів і вулиць

У Києві дерусифікували ще 14 міських об’єктів, назви яких пов’язані з росією та її сателітами.
Про це повідомляють у КМДА.
Ідеться про столичні парки, сквери, вулиці й провулки.
У Дарницькому районі дерусифікували:
- сквер Трудової Слави – сквер імені Павла Горянського;
- вулиця Челюскінців – вулиця Героїв Зміїного;
- провулок Крилова 1-ий – провулок Бахмутський;
- провулок Крилова 2-ий – провулок Джмелиний;
- провулок Крилова 3-ий – провулок Щучий.
У Шевченківському районі перейменували:
- парк ім. О. С. Пушкіна – парк ім. Івана Багряного;
- сквер ім. Валерія Чкалова – сквер Літературний.
У Деснянському районі дерусифікували:
- провулок Ватутінський – провулок Зазимський;
- вулиця Маяковського – вулиця Тараса Коваля;
- вулиця Теодора Драйзера – вулиця Рональда Рейгана.
У Дніпровському районі перейменували:
- вулиця Травнева – вулиця Качина;
- вулиця Мініна вулиця – Олександра Лазаревського;
- вулиця Пожарського – вулиця Дмитра Багалія.
У Оболонському районі дерусифікували:
- вулиця Совхозна – вулиця Дунайська.
Фото: Вісті Черкащини