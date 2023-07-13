У Подільському районі з’явиться нова пішохідна алея

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Ірина Маймур
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У Подільському районі між проспектами Свободи та Правди з’явиться пішохідна алея. Її орієнтовна площа складатиме 0,99 га.

Відповідне рішення вже затвердили, повідомляє Київська міська рада.

Зазначається, що спершу комунальники проведуть роботи з комплексного благоустрою території, а потім створять там повноцінну пішохідну зону.

Пішохідна зона підвищить рівень безпеки містян і сприятиме зниженню рівня шуму й забруднення повітря, зазначив заступник голови КМДА, депутат Київради Валентин Мондриївський.

«Алея має бути комфортною для пересування та привабливою для людей — це й буде заохоченням проводити більше часу на свіжому повітрі», — додав він.

Фото: Enrique Amaya/Unslash

Опубліковано: 13 липня 2023
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