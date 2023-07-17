У Бородянці відбудували знищений росіянами завод із виробництва екопакування

У Бородянці завдяки гранту «єРобота» відновили зруйнований рф завод із виробництва екопакування «Еко Баскет».

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

Завод повністю згорів навесні минулого року після влучання російського снаряду в другий поверх будівлі. Власниця підприємства Олена Мартинюк скористалася грантовою програмою «Власна справа», дізнавшись про неї в будинку для біженців у Польщі.

«Я була морально розбита, але ця новина дала мені імпульс. Для мене цей грант — не про гроші, а про повернення в Україну. Це те, що мене повернуло», — розповіла Олена.

Вона заповнила заявку на грант за одну ніч і, отримавши ствердну відповідь, разом із родиною повернулась у Бородянку та відновила виробництво.

Наразі приймання заявок на всі напрями програми «єРобота» триває. Подати заявку можна через Портал Дія.

Фото: Міністерство економіки України