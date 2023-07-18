У Чернігові відновили пошкоджену російською авіабомбою висотку

У Чернігові відновили після удару російської авіабомби монолітну 17-поверхівку на вулиці Чорновола.

Сусідню з нею дев’ятиповерхову панельку знесуть. Вона була зруйнована повністю, повідомляють «Тексти».

3 березня минулого року російський винищувач СУ-34 скинув на один із мікрорайонів Чернігова шість 500-кілограмових авіабомб. Через авіаудар загинуло 47 людей. 5 березня винищувач збили над містом із ПЗРК «Ігла».

Від авіаудару дев’ятиповерхова панелька на вулиці Чорновола, 15 була зруйнована, під завалами опинилися десятки людей.

Водночас розташована поруч із будинком 17-поверхівка — монолітна залізобетонна каркасна будівля — вціліла і вистояла. Загиблих у цьому будинку не було.

Після влучання бомби над 12-им поверхом висіла плита, три верхніх поверхи «склалися». Натомість зворотній бік будинку і другий під’їзд майже не постраждали, навіть скло не з усіх вікон вилетіло. Власників уцілілих квартир не виселяли.

«Якщо пояснити простими словами, то висотку побудовано із заліза, залитого бетоном, тому вона й вистояла. Коли розірвалася бомба, частину тримальних конструкцій порушило, але дім не впав. Бо вціліла колона, зовнішній пілон. Завдяки йому будівля не руйнувалася далі. Стоятиме ще довго», — пояснив Асан Султанов, чернігівський архітектор інституту «Інтерархпроєкт» і автор проєкту відновлення будинку на Чорновола, 15А.

На відновлення багатоповерхівки з міського бюджету виділили 15,8 мільйона гривень. Остаточно здати об’єкт мають 1-го вересня.

Фото: «Тексти», ДСНС