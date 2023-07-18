У Львівській області демонтували ще понад 20 радянських пам’ятників

З 1 липня у Львівській області демонтували 21 радянський памʼятник.

Про це повідомили у Львівській ОВА.

Які саме монументи демонтували:

два пам’ятники в Золочівському районі: у Поморянах і Золочеві;

чотири монументи на Самбірщині: в Рудківській громаді – в селі Никловичі, у Добромильській громаді – в селах Міженець і Грушатичі. У самому Самборі демонтували скульптуру «Мати-Батьківщина»;

п’ять об’єктів у Червоноградському районі: два – в селах Перв’ятичі та Нісмичі Сокальської громади, один – у селі Стремільче Лопатинської громади та по одному в селах Сілець і Незнанів Добротвірської громади;

п’ять монументів на Яворівщині: у смт Немирів, селах Драгомишль, Грушів та Нагачів і Яворові;

п’ять пам'ятників – у Львівському районі: два – у місті Винники, два у селах Ушковичі та Кимир Перемишлянської громади, один – у селі Підгайчики Глинянської громади;

один памʼятник радянському солдату в селі Подорожнє Журавненської громади Стрийського району.

Загалом від початку року у Львівській області позбулися 123 об’єктів монументальної пропаганди росії.

Фото: Львівська ОВА