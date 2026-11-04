Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

Велика Британія перепросила перед українськими дітьми-біженцями, яких у школах змушували вивчати російську

Артем Черничко 04 листопада 2026
633
Велика Британія перепросила перед українськими дітьми-біженцями, яких у школах змушували вивчати російську

Уряд Великої Британії офіційно вибачився перед українськими дітьми-біженцями, яким у британських школах пропонували або змушували вивчати російську мову через відсутність у програмі іспиту з української. Також країна оголосила про виділення гранту на розробку нового шкільного іспиту з української мови, пише The Guardian.

Вибачення від імені британського уряду висловила міністерка шкільної освіти Джорджія Ґулд під час візиту до школи St Mary’s у західному Лондоні. Вона наголосила, що уряду прикро через ситуацію, в якій опинилися українські учні після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

«Багатьох учнів змушували обирати російську. Мені справді прикро, що їх поставили в такі умови. Надзвичайно важливо, щоб тепер вони мали доступ до іспиту з української мови», — зазначила Ґулд.

Нову навчальну кваліфікацію GCSE (британський аналог атестата про базову середню освіту) з української мови запустить екзаменаційна рада AQA. На її розробку Міністерство освіти Британії виділило £340 тисяч. Очікують, що іспит з'явиться у школах Англії до 2028 року.

Рішенню передували тривалі звернення українського уряду, громади й освітян. У 2024 році Міністерство освіти України зверталося до британських колег із занепокоєнням, що через відсутність іспиту з української мови школярі піддавалися тиску з боку адміністрацій шкіл, які пропонували їм складати російську як іноземну.

Міністр освіти України Андрій Бутенко висловив вдячність британському уряду за підтримку, підкресливши, що це дасть українським дітям рівні можливості обирати рідну мову для підсумкової атестації.

Фото: Taylor Flowe / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
Творчиня «Погані» Фібі Воллер-Брідж безкоштовно надаватиме квартиру молодим драматургам Канада та низка країн Європи бойкотуватимуть хокейні матчі з Росією через війну в Україні Dior випустив різдвяний анімаційний фільм за участю Ріанни й Роберта Паттінсона Дизайнер створив фотоапарат із корпусом із грибного міцелію та конопель
Що дивитися: 10 серіалів листопада 03 листопада 2026 Київські замальовки. Випуск 61 01 листопада 2026 Без похмілля у Вегасі: як безалкогольне пиво змінило б культові фільми 31 жовтня 2026 Калюжі червоного: яке вино обрати на Гелловін 30 жовтня 2026 Як пити джин із серйозним забралом 29 жовтня 2026 «Фабрика зірок» покоління ТікТок: чи потрібне артистам талант-шоу, коли є інтернет? 28 жовтня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку