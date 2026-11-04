Велика Британія перепросила перед українськими дітьми-біженцями, яких у школах змушували вивчати російську

Уряд Великої Британії офіційно вибачився перед українськими дітьми-біженцями, яким у британських школах пропонували або змушували вивчати російську мову через відсутність у програмі іспиту з української. Також країна оголосила про виділення гранту на розробку нового шкільного іспиту з української мови, пише The Guardian.

Вибачення від імені британського уряду висловила міністерка шкільної освіти Джорджія Ґулд під час візиту до школи St Mary’s у західному Лондоні. Вона наголосила, що уряду прикро через ситуацію, в якій опинилися українські учні після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

«Багатьох учнів змушували обирати російську. Мені справді прикро, що їх поставили в такі умови. Надзвичайно важливо, щоб тепер вони мали доступ до іспиту з української мови», — зазначила Ґулд.

Нову навчальну кваліфікацію GCSE (британський аналог атестата про базову середню освіту) з української мови запустить екзаменаційна рада AQA. На її розробку Міністерство освіти Британії виділило £340 тисяч. Очікують, що іспит з'явиться у школах Англії до 2028 року.

Рішенню передували тривалі звернення українського уряду, громади й освітян. У 2024 році Міністерство освіти України зверталося до британських колег із занепокоєнням, що через відсутність іспиту з української мови школярі піддавалися тиску з боку адміністрацій шкіл, які пропонували їм складати російську як іноземну.

Міністр освіти України Андрій Бутенко висловив вдячність британському уряду за підтримку, підкресливши, що це дасть українським дітям рівні можливості обирати рідну мову для підсумкової атестації.