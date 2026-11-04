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Дизайнер створив фотоапарат із корпусом із грибного міцелію та конопель

Ірина Маймур 04 листопада 2026
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Дизайнер створив фотоапарат із корпусом із грибного міцелію та конопель

Дизайнер Шрі Крішна Пілларісетті представив Soft-pixel — концепт цифрового фотоапарата з корпусом із грибного міцелію, конопель і біопластику. Його задумали так, щоб корпус можна було компостувати окремо від електроніки, пише Designboom.

Автор переосмислив ідею одноразових фотоапаратів. Замість того щоб викидати весь пристрій, він пропонує відокремлювати корпус від електронних деталей.

Soft-pixel має напівпрозорий корпус, крізь який видно волокна матеріалу. На задній панелі є квадратний екран і чотири кнопки керування. Кнопку затвора позначили написом «Cheese!», а фотографії зберігаються на карті пам'яті microSD.

Електронну плату тримають чотири гвинти. Це може свідчити про те, що фотоапарат можна розібрати.

Основою корпусу став міцелій — тонкі нитки, з яких складається грибниця. Матеріал спочатку вирощують, а потім пресують під дією тепла. За словами дизайнера, така оболонка легка й добре поглинає удари.

Для виготовлення також використали біопластик PHA. Деякі його різновиди можуть розкладатися навіть у домашньому компості. Раніше Пілларісетті використовував PLA, який зазвичай потребує промислового компостування.

У 2026 році Soft-pixel отримав нагороду Best Eco-Design на European Product Design Award, а також відзнаку Top Design у категорії цифрових камер.

Фото на обкладинці: European Product Design Award
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