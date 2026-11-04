Dior випустив різдвяний анімаційний фільм за участю Ріанни й Роберта Паттінсона

Модний дім Dior представив різдвяний короткометражний анімаційний фільм Christian Dior’s Night in Color, який створив французький режисер Сільвен Шоме. Оповідачем став Роберт Паттінсон, а персонажів озвучили Ріанна, Луї Гаррель, Каміль Коттен та інші відомі актори.

Переглянути фільм можна на сайті та YouTube-каналі Dior.

Події розгортаються зимового вечора 1949 року в Парижі. У будинку Dior на авеню Монтень, 30, лунає телефонний дзвінок із Голлівуду. Це Марлен Дітріх, якій терміново потрібна нова сукня.

Історія навіяна дружбою Крістіана Діора та знаменитої акторки. Створення мультфільму режисеру Сільвену Шоме, відомому за «Тріо з Бельвіля» та «Ілюзіоністом», доручив креативний директор Dior Джонатан Андерсон.

Роберт Паттінсон озвучив розповідь, Луї Гаррель — Крістіана Діора, а Каміль Коттен — Марлен Дітріх. Ріанна подарувала голос Щасливій зірці, Джош О'Коннор — Стільцю, а Лакіт Стенфілд — голлівудському режисеру Рону.

Ще трьох персонажок, яких у Dior називають Бджолами, озвучили Нін д'Юрсо (Полетт), Ґрета Лі (Івонн) та Надя Терешкевич (мадам Маргеріт).

Для мультфільму використали мальовану анімацію. За словами Шоме, команда працювала за технологіями 1940-х років: кожного персонажа анімували окремо, а потім поєднували з тлом.