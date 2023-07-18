Столичну вулицю Дмитрівську відремонтують наступного року

Столичну вулицю Дмитрівську планують відремонтувати наступного року.

Про це повідомив очільник департаменту транспорту КМДА Руслан Кандибор в інтерв'ю виданню «Ліга».

Наразі вулицю вже проінспектували разом з «Київавтодором» і «Київпастрансом». За словами Кандибора, її можна відремонтувати «з мінімальними затратами».

Місто планує розібрати й виправити трамвайну колію та відновити бетонні блоки, якими викладена дорога вздовж трамвайної лінії.

«Я можу вам гарантувати зі свого боку, що ми готові зробити Дмитрівську наступного року, до того ж з мінімальним дискомфортом для мешканців», – зазначив Кандибор.