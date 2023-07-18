Уздовж проспекту Романа Шухевича пошкодили понад 100 дерев

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Ірина Маймур
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Невідомі зловмисники пошкодили понад 100 дерев вздовж проспекту Романа Шухевича в Дніпровському районі столиці.

Про це повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

Зробивши отвори свердлом, зловмисники залили невстановлену рідину в дерева. Багато рослин уже почали засихати.

Киян закликають допомогти знайти зловмисників. Свідків екологічного злочину просять телефонувати в КП УЗН Дніпровського району за телефоном 044–594–82–00 або в Державну екологічну інспекцію Столичного округу за номером 044–209–12–56.

Пошкоджені дерева виявили робітники КП УЗН Дніпровського району під час інспектування території. На місце злочину викликали Державну екологічну інспекцію та Нацполіцію.

Фото: Олександр Возний

Опубліковано: 18 липня 2023
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