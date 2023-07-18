Дивіться, як виглядатиме новий ЖК, який зведуть на півострові в Дніпрі

Архітектурне бюро Archоbraz показало проєкт житлового комплексу на півострові в Дніпрі.

Квартал буде розташовуватися на провулку Широкий.

Зазначається, що квартал складатиметься з дво- і триповерхових будинків із терасою. Площа будинків складатиме від 80 до 160 м². Комплекс включатиме індивідуальні прибудинкові ділянки для відпочинку та відкриті стоянки автівок.

Замість огорож висадять естетичні високі зелені насадження 1,2–1,4 метри заввишки.

На території ЖК також розташують громадський простір, магазини, кафе, дитячі клуби та рекреаційний простір.

Також обіцяють облаштувати набережну навколо озера та благоустрій навколо дренажного каналу з дитячим та спортивним майданчиком.

Візуалізації: Archоbraz