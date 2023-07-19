У Славутичі збудують ядерний науковий хаб: яким він буде

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Ірина Маймур
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У Славутичі побудують Північноукраїнський ядерний науковий хаб.

Про це повідомили в НАЕК «Енергоатом».

Проєкт реалізує Агентство регіонального розвитку та міська влада Славутича. Хаб об’єднає науково-дослідні інститути, освітні установи та енергетичні компанії для:

  • створення нових проєктів атомних електростанцій;
  • розв’язання проблеми безпеки їхньої експлуатації;
  • розвитку суміжної інфраструктури.

У хабі працюватимуть над розвитком зеленої енергетики на базі Чорнобильської АЕС та шукатимуть шляхи подальшого застосування відчужених територій. Також там зосередяться на проблемі утилізації ядерних відходів, які утворюються в результаті роботи українських атомних станцій, зазначають в «Енергоатомі».

Хаб розташують в будівлі Центру професійного розвитку Славутича, пише «Промисловий портал». Там відремонтують дах, проведуть реконструкцію внутрішніх приміщень і повністю оновлять комунікації та системи опалення.

Потім планують придбати усе необхідне обладнання для науково-дослідної діяльності, конференцій та роботи спеціалістів. До того ж на базі установи запустять цифровий тренажер ядерних реакторів майбутнього.

Фото: Агенція регіонального розвитку м. Славутич, скриншоти з презентації хабу

Опубліковано: 19 липня 2023
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