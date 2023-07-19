Чому в Києві немає мобільних укриттів: пояснюють в Київраді

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Марія Іващук
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У Київраді обговорили питання мобільних укриттів спільно із представниками ДСНС, поліції, столичної адміністрації та громадськістю у межах круглого столу.

Як зазначив заступник міського голови, секретар Київради Володимир Бондаренко, на початку листопада 2022 року Київрада прийняла рішення про створення укриттів біля зупинок.

Проте у січні 2023 року під час наради на базі Департаменту муніципальної безпеки КМДА вирішили, що без дотримання ДБН спорудження тимчасових укриттів та віднесення їх до фонду захисних споруд було б недоцільним. Також встановлення бетонних конструкцій із спеціальним армуванням не забезпечить надійного захисту від впливу засобів ураження.

За його словами, у серпні 2022 року міський голова Віталій Кличко звертався до ДСНС для роз’яснення та рекомендацій щодо вимог проєктування та доцільності або недоцільності будівництва мобільних укриттів.

“Відповідь ДСНС України була дуже проста – терміну "тимчасове укриття" в законодавстві немає, а всі захисні споруди цивільного захисту мають відповідати вимогам ДБН. Але ми розуміємо, що ці споруди не можуть відповідати вимогам ДБН, а той, хто їх споруджує і встановлює, бере на себе відповідальність”, – пояснює Бондаренко.

Він додав, що всі тимчасові споруди, що встановлено сьогодні на вулицях українських міст і “гордо іменовані укриттями, такими не є згідно з діючим законодавством”.

Проте місто, з його слів, готове працювати задля вирішення цього питання у максимально стислі строки.

Опубліковано: 19 липня 2023
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