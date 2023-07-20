Біля озера Вирлиця демонтували незаконну споруду й облаштували на її місці клумбу

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Ірина Маймур
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Біля озера Вирлиця на вулиці Ревуцького демонтували незаконну споруду. На її місці комунальники облаштували клумбу з квітами.

Про це повідомили в Дарницькій РДА.

«Тепер на цьому місці облаштовано чудову клумбу, на якій ростуть кущі і квітнуть яскраві й запашні квіти», — йдеться в дописі.

Як повідомили в РДА, незаконна споруда була літнім кафе, накритим тентом. Там продавали алкогольні напої й закуски для містян, що відпочивали біля озера. Через те, що власники споруди не мали дозвільної документації на встановлення, її демонтували.

Фото: Дарницька РДА

Опубліковано: 20 липня 2023
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