Біля озера Вирлиця демонтували незаконну споруду й облаштували на її місці клумбу

Біля озера Вирлиця на вулиці Ревуцького демонтували незаконну споруду. На її місці комунальники облаштували клумбу з квітами.
Про це повідомили в Дарницькій РДА.
«Тепер на цьому місці облаштовано чудову клумбу, на якій ростуть кущі і квітнуть яскраві й запашні квіти», — йдеться в дописі.
Як повідомили в РДА, незаконна споруда була літнім кафе, накритим тентом. Там продавали алкогольні напої й закуски для містян, що відпочивали біля озера. Через те, що власники споруди не мали дозвільної документації на встановлення, її демонтували.
Фото: Дарницька РДА