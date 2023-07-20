Київ витратить 93 млн гривень на демонтаж корпусу заводу «Більшовик»

У Києві оголосили тендер на демонтаж п’ятого цеху колишнього заводу “Більшовик” у межах проєкту реконструкції транспортної розв’язки на Шулявці.
Як свідчать дані у системі Prozorro на це планують витратити 93,38 млн гривень.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 24 липня, аукціон заплановано на 25 липня.
Роботи хочуть виконати до 29 лютого 2024 року.
Раніше ми писали, що основні роботи із реконструкції Шулявського шляхопроводу планують закінчити до кінця 2024 року.
Раніше “Пасажири Києва” заклили підписати петицію про заборону будувати нові розв'язки у столиці, поки міська влада не добудує Шулявський шляхопровід, який планували закінчити ще у 2019 році.