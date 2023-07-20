Київ витратить 93 млн гривень на демонтаж корпусу заводу «Більшовик»

У Києві оголосили тендер на демонтаж п’ятого цеху колишнього заводу “Більшовик” у межах проєкту реконструкції транспортної розв’язки на Шулявці.

Як свідчать дані у системі Prozorro на це планують витратити 93,38 млн гривень.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 24 липня, аукціон заплановано на 25 липня.

Роботи хочуть виконати до 29 лютого 2024 року.

Раніше ми писали, що основні роботи із реконструкції Шулявського шляхопроводу планують закінчити до кінця 2024 року.