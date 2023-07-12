Дивіться, як виглядає сквер на Шулявці, який облаштували на місці МАФів

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Ірина Маймур
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Біля станції метро «Шулявська» демонтували МАФи і готують до відкриття новий громадський простір.

Про це повідомив гендиректор КО «Київзеленбуд» Олексій Король.

Він зазначив, що постійна комісія Київради з питань екологічної політики погодила надання території статусу зеленої зони. Тому «Київзеленбуд» починає роботу над юридичним оформленням ділянки, а згодом і над благоустроєм.

Нагадаємо, що у травні біля станції метро «Шулявська» знесли біля 30 МАФів, аби облаштувати там сквер. Його будують коштом міського бюджету.

Наразі капітальний ремонт ще триває. Комунальники встановлюють освітлення, підключають систему поливу та садять рослини.

Фото: Олексій Король

Опубліковано: 12 липня 2023
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