Дивіться, як виглядає сквер на Шулявці, який облаштували на місці МАФів

Біля станції метро «Шулявська» демонтували МАФи і готують до відкриття новий громадський простір.

Про це повідомив гендиректор КО «Київзеленбуд» Олексій Король.

Він зазначив, що постійна комісія Київради з питань екологічної політики погодила надання території статусу зеленої зони. Тому «Київзеленбуд» починає роботу над юридичним оформленням ділянки, а згодом і над благоустроєм.

Нагадаємо, що у травні біля станції метро «Шулявська» знесли біля 30 МАФів, аби облаштувати там сквер . Його будують коштом міського бюджету.

Наразі капітальний ремонт ще триває. Комунальники встановлюють освітлення, підключають систему поливу та садять рослини.

Фото: Олексій Король