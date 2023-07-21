У Києві з’явиться мурал, присвячений зоозахисниці з Ірпеня

У Шевченківському районі Києва створюють мурал, присвячений зоозахисниці з Ірпеня Анастасії Тихій. Її світлина із собаками під час евакуації на початку повномасштабного вторгнення облетіла весь світ.

Світлину зі стінописом опублікував у соцмережах дизайнер і фотограф Арсеній Герасименко.

Стінопис малюють на стіні будинку на вулиці Златоустівській. Наразі роботи над ним тривають, проте, імовірно, відкриття муралу відбудеться зовсім скоро.

Дівчина, зображена на стінописі, — ірпінська волонтерка Анастасія Тиха. На початку повномасштабного вторгнення вона разом із чоловіком врятувала з притулку понад 20 тварин, зокрема 15 собак, 5 котів, хамелеона, черепаху, хом’яка та павука. Зараз дівчина продовжує опікуватися притулком і допомагати тваринам.

Фото: Christopher Occhicone, Арсеній Герасименко