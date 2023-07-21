На реставрацію Київської картинної галереї, постраждалої від обстрілів рф, виділять 10 млн гривень

На реставрацію Національного музею «Київська картинна галерея», який постраждав від обстрілів росіян у жовтні 2022 року, планують виділити 10 млн гривень.
Відповідний тендер зʼявився в електронній системі публічних закупівель Prozorro.
Музей на вулиці Терещенківській, 9 реставруватиме ТОП «БРФ «Відродження» за 9,2 млн гривень. 1,5 млн гривень вклали у проєкт ремонту: за розроблення проєктної документації відповідає ТОВ «АБ Реставратор».
У межах ремонту мають реставрувати прорізи дверних блоків, світлові ліхтарі, віконні прорізи та відновити оздоблення бібліотеки.
Як зазначається в тендері, підрядник має виконати реставрацію до початку грудня 2023 року.
Фото: «Київська картинна галерея»