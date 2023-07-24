У Львові відреставрують скульптури на історичних будівлях

У Львові відреставрують фігури Марса й Венери на вулиці Театральній, 10 і архангела Михаїла на вулиці Друкарській.

Про це повідомили у Фундації культурної спадщини Польщі.

Зазначається, що фахівці очистять та проведуть консерваційні роботи на поверхні каменю. Наразі вона ослаблена й пошкоджена несприятливими погодними умовами.

Роботами займатиметься згідно з власною програмою консервації та реставрації команда спеціалістів із двох країн. Це поляки Анна Штимельська-Карчевська, Бартош Марковський, Кароліна Талуч, Кшиштоф Юркова та Радослав Тушньо і українці Сергій Якунін, Олег Капустяк та Орест Дзиндра.

Фото: Фундація культурної спадщини