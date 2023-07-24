Дивіться, який зелений простір облаштували у дворі київського бізнес-парку

У внутрішньому дворику бізнес-парку Європасаж, що на вулиці Прахових у Києві архітектурне бюро Aranchii Architects втілило ландшафтний проєкт "Гай Співіснування".

Основна задача проєкту - створення надворі затишку та комфорту для працівників та відвідувачів.

Основним задумом постало перетворити простір патіо бізнес-парку на життєвий простір насичений зеленими острівцями та місцями для відпочинку. Простір двору бізнес-парку Європасаж у Києві покликаний підвищити якість робочого середовища працівників у функційному та атмосферному аспектах.

Проєкт виконаний геометрично кривими, що вказують основний напрямок транзиту двором й огинають функційні акценти, та передбачає спокійну та дієву частини з літнім кінотеатром, озелененням і рухомі лави.

Зони у просторі виконані острівцями, переважна більшість з яких є оазами озеленення. Зелені острівці спокійної частини "Гаю Співіснування" оточені плавними бетонними криволінійними лавами вкритими найвитривалішою до умов надворі українською деревиною – акацією. Лави мають підвищення до висоти сидінь та пониження у місці, де сидіння немає. Спокійну частину "Гаю" від дієвої відділяють лави на рейках.

Фото: Aranchii Architects