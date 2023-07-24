Дивіться, який зелений простір облаштували у дворі київського бізнес-парку

90
Валерія Гуржий
share share

У внутрішньому дворику бізнес-парку Європасаж, що на вулиці Прахових у Києві архітектурне бюро Aranchii Architects втілило ландшафтний проєкт "Гай Співіснування".

Основна задача проєкту - створення надворі затишку та комфорту для працівників та відвідувачів.

Основним задумом постало перетворити простір патіо бізнес-парку на життєвий простір насичений зеленими острівцями та місцями для відпочинку. Простір двору бізнес-парку Європасаж у Києві покликаний підвищити якість робочого середовища працівників у функційному та атмосферному аспектах.

Проєкт виконаний геометрично кривими, що вказують основний напрямок транзиту двором й огинають функційні акценти, та передбачає спокійну та дієву частини з літнім кінотеатром, озелененням і рухомі лави.

Зони у просторі виконані острівцями, переважна більшість з яких є оазами озеленення. Зелені острівці спокійної частини "Гаю Співіснування" оточені плавними бетонними криволінійними лавами вкритими найвитривалішою до умов надворі українською деревиною – акацією. Лави мають підвищення до висоти сидінь та пониження у місці, де сидіння немає. Спокійну частину "Гаю" від дієвої відділяють лави на рейках.

Фото: Aranchii Architects

Опубліковано: 24 липня 2023
share share
У Львові стартував проєкт з оцифрування пам’яток модернізму У Львові стартував проєкт з оцифрування пам’яток модернізму Український голден ель офіційно визнали стилем пива Український голден ель офіційно визнали стилем пива Укрзалізниця та Uber оголосили про синхронізацію поїздок Укрзалізниця та Uber оголосили про синхронізацію поїздок Український паспорт увійшов до 30 найвпливовіших у міжнародному рейтингу Український паспорт увійшов до 30 найвпливовіших у міжнародному рейтингу Кава, коктейлі та музичні вечірки: біля «Лівобережної» відкрили кафе Esco.bar Кава, коктейлі та музичні вечірки: біля «Лівобережної» відкрили кафе Esco.bar У Києві відбулися перші електронні земельні торги У Києві відбулися перші електронні земельні торги Twitter офіційно став X: змінився логотип та домен Twitter офіційно став X: змінився логотип та домен У Львові відреставрують скульптури на історичних будівлях У Львові відреставрують скульптури на історичних будівлях
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.