КМДА збільшила максимальну висоту забудови в історичній частині Подолу

Департамент охорони культурної спадщини КМДА збільшив максимальну висоту забудови в історичній частині Подолу з 15 до 27 метрів, а в деяких зонах – до 42 метрів.

Про це повідомив активіст Георгій Могильний.

В тому числі висоту забудови збільшили в ландшафтній памʼятці «Історичний ландшафт Київських гір і долини ріки Дніпро».

Також у КМДА Liga.life пояснили, що будівництво дозволили лише в одній локації й не більше 42 метрів Ідеться про ареал пам'ятки архітектури місцевого значення "Пивоварний завод", що на вулиці Кирилівській, 35.

У департаменті додали, що надалі можливе нове корегування науково-проєктної документації, зокрема й щодо максимальної висотності забудови, передає виданння.

Додамо, що 27 метрів - це середня висота 9-поверхового будинку, а 42 метри - 14-поверхового будинку.

Фото: Георгій Могильний