КМДА збільшила максимальну висоту забудови в історичній частині Подолу

485
Валерія Гуржий
share share

Департамент охорони культурної спадщини КМДА збільшив максимальну висоту забудови в історичній частині Подолу з 15 до 27 метрів, а в деяких зонах – до 42 метрів.

Про це повідомив активіст Георгій Могильний.

В тому числі висоту забудови збільшили в ландшафтній памʼятці «Історичний ландшафт Київських гір і долини ріки Дніпро».

Також у КМДА Liga.life пояснили, що будівництво дозволили лише в одній локації й не більше 42 метрів Ідеться про ареал пам'ятки архітектури місцевого значення "Пивоварний завод", що на вулиці Кирилівській, 35.

У департаменті додали, що надалі можливе нове корегування науково-проєктної документації, зокрема й щодо максимальної висотності забудови, передає виданння.

Додамо, що 27 метрів - це середня висота 9-поверхового будинку, а 42 метри - 14-поверхового будинку.

Фото: Георгій Могильний

Опубліковано: 25 липня 2023
share share
Українці створили дерев’яний конструктор HIMARS і зібрали на Kickstarter майже $40 000 Українці створили дерев’яний конструктор HIMARS і зібрали на Kickstarter майже $40 000 Заварюють чай різними способами: На Бессарабській площі відкрилася чайна "Ба" Заварюють чай різними способами: На Бессарабській площі відкрилася чайна "Ба" На Виноградарі запрацював бар Rozliwine з вином, коктейлями й музичними вечірками На Виноградарі запрацював бар Rozliwine з вином, коктейлями й музичними вечірками Дивіться, як виглядатиме новий корпус реабілітаційного центру «Незламні» у Львові Дивіться, як виглядатиме новий корпус реабілітаційного центру «Незламні» у Львові Поліція відкрила кримінальну справу щодо будівництва аквапаркінгу на Прирічній Поліція відкрила кримінальну справу щодо будівництва аквапаркінгу на Прирічній Українська команда на Burning Man – про інсталяцію з протитанкових їжаків, яка нагадає світу про війну Українська команда на Burning Man – про інсталяцію з протитанкових їжаків, яка нагадає світу про війну Дивіться, який зелений простір облаштували у дворі київського бізнес-парку Дивіться, який зелений простір облаштували у дворі київського бізнес-парку У Львові стартував проєкт з оцифрування пам’яток модернізму У Львові стартував проєкт з оцифрування пам’яток модернізму
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.