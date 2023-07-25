«Київміськбуду» не вистачає 24 млрд гривень, щоб добудувати 20 столичних ЖК

Щоб завершити будівництво 20 житлових комплексів, найбільшому столичному забудовнику «Київміськбуд» не вистачає 24 млрд гривень.

Про це в інтерв’ю Forbes повідомила директорка департаменту продажу та маркетингу компанії Тетяна Маркова.

4,5 млрд гривень із зазначеної суми потрібні, щоби добудувати 9 ЖК, які «Київміськбуд» отримав від збанкрутілого конкурента «Укрбуд».

Наразі для забудовника шукають аудитора, а в КМДА створили тимчасову контрольну комісію для перевірки компанії.

Нагадаємо, що у квітні 2023 року «Київміськбуд» призупинив роботи на будівельних майданчиках через нестачу коштів. Голова правління Ігор Кушнір пояснював проблеми здорожчанням будматеріалів, майже повною відсутністю продажів, скороченням кваліфікованих кадрів та несплатою розстрочок.

Варіантами виходу із ситуації він називав викупи нерухомості містом на 300 млн гривень, докапіталізацію компанії на 1 млрд гривень або отримання банківського кредитування.

Викуп квартир містом розглядався, однак його відклали після рішення провести аудит. Залучити кредити в банках на прийнятних умовах КМБ не вдалося, повідомила Маркова. На її думку, найкращим варіантом є докапіталізація, а мільярду мало б вистачити для мінімально необхідних робіт на будмайданчиках до закінчення активної фази бойових дій.

«Київміськбуд» має кілька обʼєктів на добудівельних стадіях: на шести житлових комплексах площею 411,5 тис. кв. м нерухомості отримано дозвільну документацію. Цей «заділ» дозволить вивести компанію в «плюс» після відновлення попиту», — сподівається Маркова.

Нагадаємо, що у квітні «Київміськбуд» відновив роботи на чотирьох майданчиках: ЖК «Урлівський-1», «Урлівський-2», Mirax та «Абрикосовий».

Фото: «То є Львів»