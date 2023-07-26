Київські активісти реставрують старовинні двері університету Шевченка

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Ірина Маймур
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Активісти ГО «Справжній Київ» почали реставрацію старовинних вхідних дверей хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Так волонтери продовжують справу загиблого на війні києвознавця і гіда Сергія Миронова, повідомила Олена Неустроєва.

«Сергій Миронов дуже любив Київ, його архітектуру та історію. Він реставрував старовинні двері, хоча не був ані теслею, ані столяром. Працював він сам. Ніякого піару, жодних донатів, просто одна людина робила, що могла, аби зберегти маленькі острівці старого Києва й не дати їм потонути в океані типових металопластикових конструкцій», — ділиться Олена.

Київський екскурсовод та активіст, автор блогу «Зникаючий Київ» Сергій Миронов загинув у листопаді 2022 року під Бахмутом.

Раніше ми писали, що активісти відреставрували історичні двері будинку на Саксаганського, 112А, які Сергій не встиг зробити.

Доєднатися до волонтерів і допомогти у відновленні старовинних дверей хімічного факультету КНУ можна в Телеграм-спільноті активістів.

Фото: Олена Неустроєва, Vanishing_Kiev

Опубліковано: 26 липня 2023
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