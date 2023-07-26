У центрі Львова хочуть встановити дерев'яні компостні вбиральні

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Марія Іващук
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У Львові у парку імені Івана Франка вирішили встановити дерев’яну інклюзивну вбиральню компостного типу, повідомляє Zaxid Net.

Вона буде інклюзивною та екологічною. Вбиральню встановлять за позабюджетні кошти, проте ні суму, ні джерела фінансування поки не озвучили.

Замовником виконання робіт зі встановлення вбиральні компостного типу буде ЛМКП «Львівводоканал».

Нагадаємо, у 2021 році директор департаменту ЖКГ Львівської міськради Олександр Одинець повідомив, що у центрі Львова не працює жодна громадська вбиральня.

Візуалізації: Твоє Місто

Опубліковано: 26 липня 2023
Львів
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