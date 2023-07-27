На Подолі у модерністському кварталі обшили фасад будинку рожево-жовтим пінопластом

На Подолі на Костянтинівській 46-52 мешканці незаконно надбудували мансарду на технічному поверсі та обшили фасад будинку рожево-жовтим шаром пінопласту, чим знищили первісний вигляд унікального архітектурного об’єкту.

Про це повідомили у спільноті Ukrainian Modernism.

Ця будівля – частина ансамблю модерністських кварталів біля метро “Тараса Шевченка”, йдеться у повідомленні. Квартали будувалися в 1986-1993 роках. Автори проекту: українські архітектори Юрій Шалацький, Леонід Мороз, Тетяна Лазаренко та Ігор Шпара.

“Це не проста типова панелька. Це будівля з цегли, споруджена за індивідуальним проектом - унікальна, з новаторською експериментальною архітектурою, яка була відзначена всесоюзними та міжнародними преміями”.

Технічний поверх, де здійснили надбудову, не призначений для житлової експлуатації. Мешканці заблокували вхід до машинного відділення ліфта та на дах.

“Щоб змінювати фасад будинку, потрібно отримати дозвіл. Фасад не є власністю мешканців квартири. Будь-яке самовільне втручання прирівнюється до реконструкції і має каратися відповідно до Закону України”, – кажуть в Ukrainian Modernism.

Так будівля виглядала до утеплення

У спільноті закликають писати звернення в 1551 щодо демонтажу обшивки фасаду.