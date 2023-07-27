На Київщині перевірять усі тендери й закупівлі з відбудови інфраструктури

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Ірина Маймур
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На Київщині проведуть перевірку всіх тендерів і закупівель із відбудови інфраструктури.

З відповідним проханням звернувся до правоохоронців очільник ОДА Руслан Кравченко.

Прозору відбудову без корупції вимагають міжнародні партнери та українці, зазначив він.

Має бути перевірена кожна громада, кожний замовник, кожний підрядник, які реалізовували та реалізують проєкти відновлення, та процес здійснення технічного нагляду, додав Кравченко.

Окрім прокуратури, нацполіції, СБУ, БЕБ та ДБР, на думку очільника ОВА, до перевірки мають бути залучені Державна аудиторська служба, Держказначейство, Антимонопольний комітет, Рахункова палата й департамент регулювання держзакупівель Мінекономіки.

Також Кравченко ініціював створення незалежної ради іноземних фахівців. Ця рада здійснюватиме нагляд за використанням коштів на відновлення та якістю відбудови у всіх проєктах. Наразі до участі вже запросили експертів Програми розвитку ООН, які контролюють відновлення 18 багатоквартирних будинків у рамках UNITED24.

Фото: Руслан Кравченко

Опубліковано: 27 липня 2023
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