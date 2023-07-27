У Полтаві демонтували пам’ятники Пушкіну та Ватутіну

У Полтаві демонтували пам’ятники радянському генералу Миколі Ватутіну й російському письменнику Олександру Пушкіну.

Про це повідомила Полтавська міська рада.

Зазначається, що комунальники демонтували пам’ятник-бюст радянському генералу армії Миколі Ватутіну, що був розташований на вулиці Української Повстанської Армії, і пам’ятник-погруддя російському поету та письменнику Олександру Пушкіну в Березовому сквері.

Тимчасово ці пам’ятники зберігатимуться на території КП «Декоративні культури».

Фото: Полтавська міська рада