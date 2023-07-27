Це був експеримент: у Дептрансі КМДА пояснили, чому єдина маршрутка з валідатором пропрацювала менше двох місяців

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА пояснили, чому більше не працює електронна оплата проїзду у єдиній маршрутці приватного перевізника, який її впровадив.

У маршрутці №444, що обслуговувався ТОВ «Союз-Авто», з 20 липня припинили роботу валідатори для електронної оплати проїзду. У Дептрансі кажуть, що впровадження електронної оплати було лише експериментом, пише "Вечірній Київ".

«Зазначу, що підключення рухомого складу автобусного маршруту № 444 до автоматизованої системи оплати проїзду (далі — АСОП) проводилось як експеримент, на обладнанні КП „ГІОЦ“ в тестовому режимі для збору інформації», — пояснив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Кульбако.

Також він зазначив, що 13 липня договір з перевізником ТОВ «Союз-Авто» на обслуговування маршруту № 444 «вул. Метрологічна — станція метрополітену «Звіринецька» було розірвано.

У спільноті “Пасажири Києва” раніше прокоментували це рішення так: “Цікаво, як можна очікувати великі автобуси і нормальну оплату проїзду на приватних маршрутах, якщо ви вичавлюєте єдиного перевізника, який міг і хотів це забезпечити?”.