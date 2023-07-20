У Києві перша маршрутка з валідатором пропрацювала менше двох місяців

На маршруті приватного міського перевізника №444, що обслуговує ТОВ «Союз-Авто», з 20 липня припиняють роботу валідатори для електронної оплати проїзду.

Фото з інформуванням пасажирів про завершення можливості оплати карткою опублікував Іван Черниш у Facebook-спільноті ініціативи «Пасажири Києва».

У спільноті «Пасажири Києва» повідомили , що Департамент транспортної інфраструктури КМДА непублічно розриває договори з єдиним перевізником, який закупив великі автобуси і поставив електронний квиток (“Союз-Авто”), і сьогодні цей перевізник вирішив відмовитись від подальшого використання е-квитка.

“Цікаво, як можна очікувати великі автобуси і нормальну оплату проїзду на приватних маршрутах, якщо ви вичавлюєте єдиного перевізника, який міг і хотів це забезпечити?” – йдеться у повідомленні «Пасажирів Києва».

Нагадаємо, ТОВ «Союз-Авто» стало першим приватним перевізником у Києві, який інтегрував підтримку електронного квитка від міського застосунку «Київ Цифровий» і у травні почав тестувати оплату через валідатори.

Наказом від 12 лютого 2020 року Департамент транспортної інфраструктури КМДА зобов’язав усіх приватних перевізників Києва до 1 квітня встановити та підключити в автобусах валідатори для зчитування е-квитка, втім роками перевізники відмовлялися встановлювати через нібито надто високої ціни.