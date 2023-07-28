Київ розірвав 20 договорів на перевезення у приватних маршрутках

У Києві зменшилась кількість маршруток приватних перевізників. Про це повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Кульбако, пише “Вечірній Київ”.

З його слів, за результатами перевірок у 2023 році з низкою приватних перевізників розірвали орієнтовно 20 договорів.

Основними порушеннями договорів було невиконання перевізниками інвестиційних зобов’язань, коли рухомий склад на маршрутах не оновлювався.

Також в ході перевірок встановили факт заміни перевізником типу рухомого складу на маршруті: транспортні засоби не відповідали умовам договору за параметрами, пасажиромісткістю, роком випуску.

Також перевізники порушували встановлені схеми руху, змінювали кількість транспортних засобів на маршруті, не мали дозвільної документації, застосовували додаткові трафарети, у салонах мали пошкоджені сидіння для пасажирів, декотрі не обслуговували маршрути тривалий час.

«Наразі Департамент здійснює реорганізацію маршрутної мережі — закриває автобусні маршрути, що працюють в режимі маршрутних таксі та збільшує кількість рухомого складу на маршрутах КП „Київпастранс“», — каже Кульбако.

Також він додав, що наразі КП «Київпастранс» не обслуговує автобусні маршрути загального користування, які працюють в режимі маршрутного таксі.