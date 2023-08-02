У Львові відреставрували історичні двері з вітражами: фото

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Ірина Маймур
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У Львові відновили історичні двері в будинку на вулиці Глібова, 15

Раніше відреставрували їхню зовнішню браму, повідомляє ЛКП «Бюро спадщини».

Двері були в поганому стані. Зокрема суттєво перекосилися відносно верхнього світлика, низ струхлявів, а дерев’яне полотно потребувало вставок. Через значну вагу, двері не трималися на завісах.

Фахівці відновили втрачені елементи, а також встановили нові ручки.

Найбільше часу зайняла робота з вітражами. Реставратори обережно вийняли збережені елементи та ретельно відчистили.

«За допомогою з виготовлення втрачених скелець ми звернулися до німецьких фахівців, які змогли їх відтворити за старою технологією. Саме зображення наносили наші майстри з прикладного мистецтва. Лиш погляньте, яка це тонка робота», — розповів реставратор Ростислав Малецький.

Загалом реставраційні роботи вартували 118 189 грн. Співфінансування здійснювалося за кошти міського бюджету та мешканців будинку, зазначив директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Раніше ми писали, що у Львові відреставрували історичні двері. Це спільний проєкт міста й мешканців.

Фото: «Бюро спадщини»

Опубліковано: 02 серпня 2023
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