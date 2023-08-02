У Києві хочуть облаштувати "берлінські подушки" на п'яти вулицях: де саме

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Марія Іващук
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У Києві на п’яти вулицях хочуть облаштувати “берлінські подушки”, які використовують для зниження швидкості на дорогах, повідомляють “Пасажири Києва”.

Наразі поліція погодила встановлення “берлінських подушок” на вулицях: Підвисоцького, Білокур, Бажова, Міцкевича, Метробудівській.

Цьогоріч в межах дослідної експлуатації їх планують облаштувати на двох з п’яти вулиць – по одній з ФЕМу і з асфальтобетону. Також там мають бути світлові вставки.

По вартості визначили, одна подушка з ФЕМу коштує 23 тисячі гривень, з асфальтобетону – 21 тисяча гривень.

Берлінська подушка (speed cushion) є штучною нерівністю з гуми, яку розташовують на дорозі, щоб легкові автівки знижували швидкість.

Ширина подушки є такою, що приватні автівки мають виїхати на підвищення одним колесом, а спецтехніка та громадський транспорт, які мають більш широку колісну базу, пропускають цю нерівність між колесами, що не впливає на їхній рух. “Берлінську подушку” також можуть без зупинки об’їжджати велосипеди або самокати.

У 2021 році першу “берлінську подушку” встановили у Львові.

Опубліковано: 02 серпня 2023
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