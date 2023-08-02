На Львівщині реконструюють реабілітаційний центр для військових: яким він буде

У Брюховичах Львівської області планують капітально реконструювати реабілітаційний центр.

Про це повідомив Департамент містобудування.

Медичний заклад осучаснять, збудують басейн, а на території облаштують спортивні майданчики. Тут проходитимуть реабілітацію українці, які зазнали поранень під час війни, зокрема пацієнти в межах проєкту «Незламні».

За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, у лікарні добудують ще один, третій поверх, передбачать нові зали для реабілітації, збільшать кількість ліжкомісць зі 70 до 106.

На території обладнають спортмайданчики, щоби пацієнти центру могли проводити реабілітаційні заняття на природі. У планах також облаштувати басейн і зробити центр повністю інклюзивним.

«Для цього ми переорієнтовуємо вхід. Раніше вхід був зі східного боку, тепер буде з північного – це дасть можливість якісно розмежувати рух персоналу та відвідувачів і також пацієнтів. Логістично центр працюватиме ефективніше та зможе надавати більш якісні медичні послуги», – зауважив Коломєйцев.

Цінні риси архітектури, яка була сформована тут у 80-х роках минулого століття, планують зберегти.

Візуалізації: Департамент містобудування