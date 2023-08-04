Дивіться, який проєкт скульптури замість «Батьківщини-мати» пропонують львівські архітектори

2433
Ірина Маймур
share share

Архітектори львівської студії Guess Line Architects розробили проєкт скульптури замість «Батьківщини-мати».

Він має назву «Паросток».

У студії вважають, що «Батьківщина-мати» — це символ, спрямований на прославляння срср, тому пропонують повністю позбутися радянського пам’ятника.

Натомість, на їхню думку, треба звести символ нової України, що нагадує паросток.

За словами митців, проєкт «Паросток» руйнує, немов скелю, усі комуністичні залишки, символізує незламність і нове життя. Він стане нашим символом віри, незалежності, перемоги», вважають архітектори, вважають у студії.

Візуалізації: Guess Line Architects

Опубліковано: 04 серпня 2023
share share
На Позняках демонтували 325 незаконних рекламних вивісок: фото до та після На Позняках демонтували 325 незаконних рекламних вивісок: фото до та після Труханів-острів-1 та Ліс орхідей: У КМДА підтримали створення чотирьох заказників Труханів-острів-1 та Ліс орхідей: У КМДА підтримали створення чотирьох заказників UAnimals створили платформу донорства крові для тварин UAnimals створили платформу донорства крові для тварин Карасі, равлики та раки: У Львові відкрили ресторан-ринок «Річка» Карасі, равлики та раки: У Львові відкрили ресторан-ринок «Річка» У Київській області почали відбудовувати 13 багатоповерхівок: фото У Київській області почали відбудовувати 13 багатоповерхівок: фото Біля Контрактової площі запрацював більярдний бар «Кий» від власників HVLV і BGRN Біля Контрактової площі запрацював більярдний бар «Кий» від власників HVLV і BGRN В Оболонському районі біля трамвайних колій встановили бетонні клумби, щоб перекрити заїзд автівок В Оболонському районі біля трамвайних колій встановили бетонні клумби, щоб перекрити заїзд автівок Плани на вечір: Салат із кавуном, серіал із Джудом Лоу та біле вино з Гасконі Плани на вечір: Салат із кавуном, серіал із Джудом Лоу та біле вино з Гасконі
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.