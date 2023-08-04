Дивіться, який проєкт скульптури замість «Батьківщини-мати» пропонують львівські архітектори

Архітектори львівської студії Guess Line Architects розробили проєкт скульптури замість «Батьківщини-мати».

Він має назву «Паросток».

У студії вважають, що «Батьківщина-мати» — це символ, спрямований на прославляння срср, тому пропонують повністю позбутися радянського пам’ятника.

Натомість, на їхню думку, треба звести символ нової України, що нагадує паросток.

За словами митців, проєкт «Паросток» руйнує, немов скелю, усі комуністичні залишки, символізує незламність і нове життя. Він стане нашим символом віри, незалежності, перемоги», вважають архітектори, вважають у студії.

Візуалізації: Guess Line Architects