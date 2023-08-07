В Ірпені хочуть запустити автобуси до Києва з кондиціонерами

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Ірина Маймур
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В Ірпені планують розвивати міський та міжміський автотранспорт, аби жителям було зручніше пересуватися містом і областю.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Восени в місті пройде презентація концепції місцевого громадського транспорту. Пізніше представлять план розвитку міжміського сполучення. Адже наразі електрички курсують не так часто, як потрібно, і транспортне питання в Ірпені лишається нагальним.

Маркушин зауважив, що сьогодні якість автобусів сполучення «Ірпінь-Київ» дуже незадовільна. «Маленькі, душні» маршрутки планують замінити на нові великі автобуси європейського рівня з кондиціонерами та виключно сидячими місцями.

Фото: ITV

Опубліковано: 07 серпня 2023
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