В Ірпені хочуть запустити автобуси до Києва з кондиціонерами

В Ірпені планують розвивати міський та міжміський автотранспорт, аби жителям було зручніше пересуватися містом і областю.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Восени в місті пройде презентація концепції місцевого громадського транспорту. Пізніше представлять план розвитку міжміського сполучення. Адже наразі електрички курсують не так часто, як потрібно, і транспортне питання в Ірпені лишається нагальним.

Маркушин зауважив, що сьогодні якість автобусів сполучення «Ірпінь-Київ» дуже незадовільна. «Маленькі, душні» маршрутки планують замінити на нові великі автобуси європейського рівня з кондиціонерами та виключно сидячими місцями.

Фото: ITV