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Канада та низка країн Європи бойкотуватимуть хокейні матчі з Росією через війну в Україні

Артем Черничко 04 листопада 2026
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Канада та низка країн Європи бойкотуватимуть хокейні матчі з Росією через війну в Україні

Канада, Фінляндія, Чехія, Данія, Швеція, Норвегія та Латвія відмовилися грати проти російських хокейних команд на міжнародних турнірах. Країни сформували коаліцію бойкоту у відповідь на рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який скасував бан Міжнародної федерації хокею (IIHF) щодо участі росіян. Про це пише The Guardian.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що російські хокеїсти не зможуть узяти участь у молодіжному чемпіонаті світу, який має розпочатися 26 грудня в Альберті.

«Поки Росія та Білорусь підтримують цю незаконну, невиправдану та жахливу війну в Україні, жоден із цих спортсменів не змагатиметься в Канаді», — наголосив очільник канадського уряду.

Заборона IIHF на участь збірних РФ та Білорусі діяла від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року й щороку продовжувалася. Однак за апеляцією російської сторони CAS скасував обмеження, заявивши про «відсутність достатніх доказів щодо ризиків безпеці».

Першою проти рішення суду виступила Фінляндія, закликавши інші федерації до бойкоту. До ініціативи одразу приєдналися п'ять європейських країн, зауваживши, що вихід на один лід із представниками країни-агресорки створює прямі безпекові загрози для спортсменів та їхніх родин.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував партнерам за солідарність: «Якщо у CAS немає морального компасу, даваймо покажемо, що хокей досі має цінності. Відмовляйтеся грати проти Росії та не видавайте візи її гравцям. Загарбницька війна та хокей несумісні».

Фото: Jerry Yu / Unsplash
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