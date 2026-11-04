Творчиня «Погані» Фібі Воллер-Брідж безкоштовно надаватиме квартиру молодим драматургам

Британська акторка та сценаристка Фібі Воллер-Брідж, відома як творчиня серіалу «Погань» (Fleabag), придбала квартиру в Лондоні, де драматурги-початківці зможуть жити без плати за проживання. Так вона хоче допомогти молодим авторам працювати в британській столиці попри високі ціни на житло, повідомляє The Stage.

Квартиру акторка придбала спеціально для цієї мети. Майбутнім мешканцям доведеться оплачувати лише рахунки. Помешкання надаватимуть у межах ініціативи Writers' Block, яку Воллер-Брідж також підтримала фінансово.

Програму заснували Софі Мейсон і Діана Джервіс-Рід у партнерстві з лондонським театром Omnibus Theatre. Вона допомагає драматургам, які не можуть дозволити собі дороге житло в Лондоні, приїжджати до міста на репетиції, професійні зустрічі та вистави.

У межах Writers' Block власники пропонують кімнати й квартири за зниженими цінами — не більш ніж 30 фунтів стерлінгів за ніч або 500 фунтів на місяць. Водночас у квартирі Воллер-Брідж автори зможуть проживати без плати за житло.

Ініціативу також фінансово підтримали драматурги Джек Торн, автор п'єси «Гаррі Поттер і прокляте дитя», та Джеймс Ґрем, відомий за п'єсою «Люба Англіє» (Dear England).

Ґрем розповів, що на початку кар'єри спав на підлозі у друзів і працював у колцентрах та барах, поки писав п'єси. За його словами, доступне житло може допомогти молодим авторам продовжувати працювати й не відмовлятися від професії.

За перший рік пілотної програми власники 15 помешкань запропонували житло для драматургів. Одна з учасниць, Емма-Луїза Гавелл, розповіла, що завдяки Writers' Block заощаджує приблизно 850 фунтів стерлінгів на місяць.