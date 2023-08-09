"Буде дуже непроста зима": Кличко закликав киян готуватись до можливих екстремальних ситуацій

332
Марія Іващук
share share

Київ виділив гроші на підготовку до зими, проте киянам потрібно готуватись до можливих екстремальних ситуацій, каже міський голова Віталій Кличко.

Влада столиці розглядає всі можливі сценарії та критичні ситуації, які можуть статися під час наступного опалювального сезону.

«Буде дуже непроста зима. Агресор постійно намагається зруйнувати нашу критичну інфраструктуру. І плани в нього не змінилися. Росіяни чинять геноцид українського народу. Ми розуміємо що зараз протиповітряна оборона стала потужнішою. Наші захисники збивають майже все, що летить від ворога в бік столиці. Втім, ми повинні бути готовими до різних ситуацій”, – каже він.

Місто, каже Кличко, виділило гроші на підготовку до зими. Комунальники працюють і зараз Київ готовий до опалювального сезону на 80 відсотків.

В столиці завершили гідравлічні випробування мереж. На аварійних та пошкоджених ділянках тепломереж замінили труби. Місто створює запас палива для ТЕЦ, продовжує закуповувати необхідне обладнання, зокрема, генератори.

В той же час киян просять підготуватися до можливих екстремальних ситуацій, подбати про автономні джерела живлення, теплий одяг та інше необхідне.

“Ми і надалі будемо намагатися в найстисліші терміни ліквідовувати наслідки ударів ворога. Готуємо до роботи також і пункти обігріву. Втім, підготуватися потрібно всім. Минула зима нас цьому вже навчила”, – наголосив Кличко.

Фото: Pexels/Pixabay

Опубліковано: 09 серпня 2023
опалювальний сезон
share share
У Києві продали колишній завод "Росинка" У Києві продали колишній завод "Росинка" McDonald’s повертає в меню українські бургери McDonald’s повертає в меню українські бургери У центрі Львова реконструюють історичний будинок. Що планується У центрі Львова реконструюють історичний будинок. Що планується На Липинського встановили делініатори, щоб убезпечити велосмугу від паркування На Липинського встановили делініатори, щоб убезпечити велосмугу від паркування Біля Маріїнського парку відкрили Bruncho Cafe із триповерховими сніданками-бранчами Біля Маріїнського парку відкрили Bruncho Cafe із триповерховими сніданками-бранчами Під час реконструкції сходів біля Пейзажки посадовець розтратив 1,4 мільйона гривень Під час реконструкції сходів біля Пейзажки посадовець розтратив 1,4 мільйона гривень У Вишневому хочуть звести десятиповерховий паркінг У Вишневому хочуть звести десятиповерховий паркінг У Києві з'явиться п'ять нових автобусних маршрутів. Де вони курсуватимуть У Києві з'явиться п'ять нових автобусних маршрутів. Де вони курсуватимуть
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.