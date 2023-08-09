"Буде дуже непроста зима": Кличко закликав киян готуватись до можливих екстремальних ситуацій

Київ виділив гроші на підготовку до зими, проте киянам потрібно готуватись до можливих екстремальних ситуацій, каже міський голова Віталій Кличко.

Влада столиці розглядає всі можливі сценарії та критичні ситуації, які можуть статися під час наступного опалювального сезону.

«Буде дуже непроста зима. Агресор постійно намагається зруйнувати нашу критичну інфраструктуру. І плани в нього не змінилися. Росіяни чинять геноцид українського народу. Ми розуміємо що зараз протиповітряна оборона стала потужнішою. Наші захисники збивають майже все, що летить від ворога в бік столиці. Втім, ми повинні бути готовими до різних ситуацій”, – каже він.

Місто, каже Кличко, виділило гроші на підготовку до зими. Комунальники працюють і зараз Київ готовий до опалювального сезону на 80 відсотків.

В столиці завершили гідравлічні випробування мереж. На аварійних та пошкоджених ділянках тепломереж замінили труби. Місто створює запас палива для ТЕЦ, продовжує закуповувати необхідне обладнання, зокрема, генератори.

В той же час киян просять підготуватися до можливих екстремальних ситуацій, подбати про автономні джерела живлення, теплий одяг та інше необхідне.

“Ми і надалі будемо намагатися в найстисліші терміни ліквідовувати наслідки ударів ворога. Готуємо до роботи також і пункти обігріву. Втім, підготуватися потрібно всім. Минула зима нас цьому вже навчила”, – наголосив Кличко.