У Києві з'явиться п'ять нових автобусних маршрутів. Де вони курсуватимуть

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Марія Іващук
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У Києві планують відкрити нові автобусні маршрути, які на сьогодні функціонують у режимі обстеження пасажиропотоків.

Про це йдеться у відповіді міського голови Віталія Кличка на петицію із закликом звільнити Руслана Кандибора з посади директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, яку він не підтримав.

Так, рух автобусів буде організовано:

  • автобус № 25. «Залізнична станція «Київ-Волинський» – Національний музей історії України у Другій світовій війні»;
  • автобус № 44. «Вулиця Милославська – житловий масив «Березняки»;
  • автобус № 38. «Станція метрополітену «Деміївська» – вул. Метрологічна»;
  • автобус № 74. «Станція метрополітену «Славутич» – база відпочинку «Либідь»;
  • автобус № 109. «Станція метрополітену «Харківська» – станція метрополітену «Театральна».

Опубліковано: 09 серпня 2023
громадський транспорт громадський транспорт Київ
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