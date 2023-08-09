У Києві з'явиться п'ять нових автобусних маршрутів. Де вони курсуватимуть

У Києві планують відкрити нові автобусні маршрути, які на сьогодні функціонують у режимі обстеження пасажиропотоків.

Про це йдеться у відповіді міського голови Віталія Кличка на петицію із закликом звільнити Руслана Кандибора з посади директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, яку він не підтримав.

Так, рух автобусів буде організовано: