У Києві з'явиться п'ять нових автобусних маршрутів. Де вони курсуватимуть

У Києві планують відкрити нові автобусні маршрути, які на сьогодні функціонують у режимі обстеження пасажиропотоків.
Про це йдеться у відповіді міського голови Віталія Кличка на петицію із закликом звільнити Руслана Кандибора з посади директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, яку він не підтримав.
Так, рух автобусів буде організовано:
- автобус № 25. «Залізнична станція «Київ-Волинський» – Національний музей історії України у Другій світовій війні»;
- автобус № 44. «Вулиця Милославська – житловий масив «Березняки»;
- автобус № 38. «Станція метрополітену «Деміївська» – вул. Метрологічна»;
- автобус № 74. «Станція метрополітену «Славутич» – база відпочинку «Либідь»;
- автобус № 109. «Станція метрополітену «Харківська» – станція метрополітену «Театральна».