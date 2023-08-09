У Києві продали колишній завод "Росинка"

У Києві двома лотами продали колишній завод "Росинка", що розташований на вулиці Антона Цедіка (колишня Ежена Потьє) біля метро “Шулявська”. Про це свідчать дані Prozorro.Продажі та Contr Agent .

Новим власником стало ТОВ "Київський завод Росинка", бенефіціаром якого є колишній депутат Київської міської ради, бізнесмен В'ячеслав Супруненко.

4 серпня створене у травні 2023 року ТОВ придбало 9% єдиного майнового комплексу колишнього підприємства за 23 млн грн, а 9 серпня – решту 91% за 115,5 млн грн.

ПрАТ "Краплинка" (теперішня назва завода-банкрута) мало борги перед комунальними службами. Через це комплекс заводу відключений від водопостачання та майже повністю відключений від електропостачання.

“Внаслідок цього технічний стан енергетичного обладнання поступово погіршується та потребує фінансових вкладень”, – пояснив ліквідатор ПрАТ "Краплинка" Євген Луговський в коментарі виданню LIGA.

Київський завод "Росинка" раніше входив до першої п'ятірки виробників безалкогольних напоїв та мінеральних вод в Україні.

У 2007-2008 роках він належав французькій компанії Orangina Group.