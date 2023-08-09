У Києві продали колишній завод "Росинка"

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Марія Іващук
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У Києві двома лотами продали колишній завод "Росинка", що розташований на вулиці Антона Цедіка (колишня Ежена Потьє) біля метро “Шулявська”. Про це свідчать дані Prozorro.Продажі та Contr Agent.

Новим власником стало ТОВ "Київський завод Росинка", бенефіціаром якого є колишній депутат Київської міської ради, бізнесмен В'ячеслав Супруненко.

4 серпня створене у травні 2023 року ТОВ придбало 9% єдиного майнового комплексу колишнього підприємства за 23 млн грн, а 9 серпня – решту 91% за 115,5 млн грн.

ПрАТ "Краплинка" (теперішня назва завода-банкрута) мало борги перед комунальними службами. Через це комплекс заводу відключений від водопостачання та майже повністю відключений від електропостачання.

“Внаслідок цього технічний стан енергетичного обладнання поступово погіршується та потребує фінансових вкладень”, – пояснив ліквідатор ПрАТ "Краплинка" Євген Луговський в коментарі виданню LIGA.

Київський завод "Росинка" раніше входив до першої п'ятірки виробників безалкогольних напоїв та мінеральних вод в Україні.

У 2007-2008 роках він належав французькій компанії Orangina Group.

Опубліковано: 09 серпня 2023
шулявка
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