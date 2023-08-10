На Подолі знесли 200-річний будинок

На Ярославській, 13 Б вранці 10 серпня забудовник зніс 200-річну садибу на Подолі, що була зразком київської житлової деревʼяної забудови ХІХ ст. Про це повідомляє депутатка Київради Ксенія Семенова.

“На Ярославській зносять двохсотрічний будинок. Там де дозволу ДОКС немає, а благоустрій анулював картку порушення благоустрою”, – йдеться у повідомленні Семенової.

Згідно документів, на місці садиби хочуть звести клубний дім за замовленням Сергія Боярчукова.

Наприкінці липня історичний будинок оточили будівельним парканом. 1 серпня у звʼязку з розголосом інспектори “Київблагоустрою” внесли припис забудовнику, вимагаючи демонтувати будівельний паркан упродовж трьох днів. У приписі було вказано , що власник паркану, тобто відповідальний за роботи, невідомий.

Так будівля виглядала до знесення

Будинок № 13-Б — зразок початкової забудови Подолу після нищівної пожежі 1811 року. Будівлю зведено на камʼяному цоколі через часті повені на Подолі, вона є унікальним зразком київської житлової деревʼяної забудови ХІХ ст. З 1882 року садиба належала міщанинові Харичкову, з 1898 року — сімʼї Єфросинії Кравченко.