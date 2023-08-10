В окупованому Криму росіяни зводять амфітеатр на території «Херсонеса Таврійського»

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Ірина Маймур
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В окупованому Криму росіяни зводять новий амфітеатр на території заповідника «Херсонес Таврійський».

Це призведе до руйнування культурного та археологічного ландшафту, повідомляє Спілка археологів України.

Амфітеатр будують підлеглі Військово-будівельного комплексу Міноборони росії (ВБК). Вони створюють так званий історико-археологічний парк «Херсонес Таврійський». Зовнішній вигляд усіх будівель відповідатиме загальній імперській концепції: псевдовізантійська стилістика в «новому прочитанні, з використанням сучасних технологій і матеріалів».

Проєкт курує Патріарша ради з культури. Роботи ведуться за дорученням путіна. Проєкт фінансує фонд «Моя історія».

Новий амфітеатр готовий уже на 70 %, він розрахований на 1 200 глядачів. За амфітеатром окупанти планують звести ще два адміністративно-побутові корпуси, де перевдягатимуться артисти.

Нагадаємо, що територія Херсонесу — це культурна спадщина ЮНЕСКО, де заборонено будівництво.

Фото: Спілка археологів України

Опубліковано: 10 серпня 2023
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