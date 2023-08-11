Житель Київщини обладнав домашнє бомбосховище за 10 000 грн

Пенсіонер з села Горенка на Київщині Петро Вірко обладнав бомбосховище у власному домі.

Там він ховався від обстрілів перший місяць повномасштабної війни, пишуть Deutsche Welle.

82-річний Петро Вірко ще 2014 році відчував, що росія може розпочати велику війну. Тому вирішив підготуватися і власноруч обладнати бетонне сховище у своєму будинку. Він розширив його, поставив «буржуйку», вивів вентиляцію і зробив запас їжі, води та ліків. За словами Вірка, на дооблаштування він витратив менше 10 000 грн.

Частина цього підвалу — погріб часів Другої світової війни, в якому свого часу Петро з матір’ю ховався у 1941 році.

У перший місяць повномасштабного вторгнення Петро жив у сховищі. Також там ховалися і односельці чоловіка.

Фото: скриншоти з сюжету Deutsche Welle