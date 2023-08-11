Київські архітектори створили проєкт Музею води, аквапарку й дослідницького центру на березі Дніпра

Архітектурне бюро AIMM опублікувало проєкт Музею води, аквапарку й дослідницького центру на березі Дніпра, який планують реалізувати в Києві після закінчення війни.

Як розповіли архітектори The Village Україна, ідея комплексу – створити науково-технічну базу для дослідження проблем користування водними ресурсами і популяризувати відповідальне користування водою.

«На сьогодні в Україні надто дешева вода, ми користуємось питною водою для приготування їжі, поливу городу, змиваємо в унітаз, хоча багато європейських країн мають понад 26 видів води, коли в Україні – чотири. Тож проєкт має стати центром тяжіння та ленд-марком для столиці та всієї України», – каже креативна директорка AIMM Анна Іскіердо.