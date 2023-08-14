У районі Жулян розчистили русло річки Нивка

У Києві розчистили дві ділянки русла річки Нивка в мікрорайоні «Жуляни».

Про це повідомили в КП «Плесо».

Зазначається, що комунальники ліквідували стихійні «фекальні врізки» за допомогою методу тампонування — перекрили незаконно виведені в річку труби швидкозастигаючим розчином.

У КП «Плесо» зауважили, що ця операція спрямована на забезпечення довгострокової стійкості водних шляхів та зниження впливу негативних факторів на екосистему річки.

Нагадаємо, що у липні комунальники виявили перекриття русла Нивки, що могло призвести до підтоплення житлових будинків, розташованих поблизу. До того ж виявилося, що місток через річку на перетині вулиць Набережної та Повітрофлотської в аварійному стані, а частини плит з моста внаслідок руйнації потрапляють у русло. Через це річка втрачала природну течію, а вода застоювалася. 24 липня фахівці КП «Плесо» відновили рух русла на одній ділянці.

Фото: КП «Плесо»