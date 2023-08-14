У районі Жулян розчистили русло річки Нивка

1286
Ірина Маймур
share share

У Києві розчистили дві ділянки русла річки Нивка в мікрорайоні «Жуляни».

Про це повідомили в КП «Плесо».

Зазначається, що комунальники ліквідували стихійні «фекальні врізки» за допомогою методу тампонування — перекрили незаконно виведені в річку труби швидкозастигаючим розчином.

У КП «Плесо» зауважили, що ця операція спрямована на забезпечення довгострокової стійкості водних шляхів та зниження впливу негативних факторів на екосистему річки.

Нагадаємо, що у липні комунальники виявили перекриття русла Нивки, що могло призвести до підтоплення житлових будинків, розташованих поблизу. До того ж виявилося, що місток через річку на перетині вулиць Набережної та Повітрофлотської в аварійному стані, а частини плит з моста внаслідок руйнації потрапляють у русло. Через це річка втрачала природну течію, а вода застоювалася. 24 липня фахівці КП «Плесо» відновили рух русла на одній ділянці.

Фото: КП «Плесо»

Опубліковано: 14 серпня 2023
share share
КМДА давала дозвіл на знесення 200-річного будинку на Подолі – депутатка КМДА давала дозвіл на знесення 200-річного будинку на Подолі – депутатка У Львові створили мапу спортивної інфраструктури У Львові створили мапу спортивної інфраструктури Кияни просять, щоб громадський трнаспорт працював до останнього рейсу метро Кияни просять, щоб громадський трнаспорт працював до останнього рейсу метро Вареники та ембієнт: Як спільнота Monday Kitchen влаштовує українські гастровечірки у Берліні Вареники та ембієнт: Як спільнота Monday Kitchen влаштовує українські гастровечірки у Берліні Через "Київ Цифровий" порахували населення та кількість авто у столиці Через "Київ Цифровий" порахували населення та кількість авто у столиці На Інститутській відкрився ресторан грузинської кухні Iveria На Інститутській відкрився ресторан грузинської кухні Iveria Восени обміліле озеро Синє на Виноградарі розчистять та наповнять водою Восени обміліле озеро Синє на Виноградарі розчистять та наповнять водою Німецький журналіст проїхав велосипедом майже 3 тисячі км, щоб зібрати гроші на підтримку України Німецький журналіст проїхав велосипедом майже 3 тисячі км, щоб зібрати гроші на підтримку України
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.