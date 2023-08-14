Проєкт хвилеподібного моста на Оболоні змінився: який вигляд він матиме

Архітектор Андрій Миргородський показав нові візуалізації хвилеподібного мосту на Оболоні, адже проєкт зазнав змін.

За його словами, раніше оприлюднені візуалізації ілюстрували ідею, а остаточні проєктні рішення досі не оприлюднювали.

На фото: Нові візуалізації проєкту

"Проєкт зазнав змін на шляху від ідеї до інженерного рішення, які залежали від розвитку технологій, професійності інженерів та бюджету будівництва", - написав він.

Нещодавно місцеві жителі почали публікувати фото будівництва мосту, на яких були помітні відміності від попередніх візуалізацій.

На фото стара візуалізація проєкту та будівництво мосту

Нагадаємо, що Тайвань виділить 2,5 мільйона доларів США на будівництво мосту-хвилі. Ці гроші отримає фонд «Майбутній Київ» засновниками якого є Віталій Кличко та забудовник (KAN Development) і радник міського голови Ігор Ніконов.

Раніше метрополія Великого Парижа виділила 19 496 412,0 грн на будівництво цього мосту.

Міст-хвиля на Оболоні матиме довжину 160 метрів, а ширину — 4 метри. Він буде підсвічуватись різними кольорами. Окрім того, на ньому вмикатиметься музика, коли на мосту збереться певна кількість людей.

Раніше ми писали, що Віталій Кличко опублікував відео з проєктом капітального ремонту Оболонського острова, а також набережної з трирівневим паркінгом.

Фото: Наталія Ємченко, Андрій Миргородський, Богдана Бесчастна