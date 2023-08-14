Будинок на Жилянській, який зруйнував російський дрон, можна відновити

Історичний будинок на вулиці Жилянській 116А, зруйнований у жовтні дроном рф, можна відновити.

Про це свідчить експертиза державного підприємства «Київський промбудпроект», пише «Хмарочос».

Дослідження замовили мешканці будинку. Його зробили в травні 2023 року. Згідно з висновками «Київський промбудпроект», технічний стан будинку — частково задовільний.

Аби його відновити, необхідно демонтувати всі дерев’яні перекриття, стіни до «живого» та перемички над пошкодженими вікнами. Крім цього, варто відремонтувати перекриття над підвалом, замінити дерев’яні перекриття на легкі монолітні та повністю замінити покрівлю будинку. Загалом будинок підлягає капітальному ремонту, зазначають фахівці «Київський промбудпроект».

Нагадаємо, що вже в день обстрілу мер Києва Віталій Кличко повідомив, що будинок є аварійним і не підлягає відновленню. Дослідження, яку провело комунальне підприємство КМДА «Київекспертиза», зробили одразу, у той самий день, коли в будинок влучив ворожий БПЛА. Заступник голови КМДА Микола Поворозник, посилаючись на висновки експертизи, заявив, що будинок старий, має дерев’яні перекриття і його неможливо відбудувати.

Наразі жителі будинку планують звернутися до Володимира Зеленського та Віталія Кличка, аби відновити історичну будівлю.



Фото: Будинок на Жилянській / Facebook