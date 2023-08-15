Біля Чернігова знайшли старовинний дерев’яний човен: фото

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Ірина Маймур
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Неподалік Чернігова в руслі Десни рибалки знайшли старовинний дерев’яний човен.

Про це повідомили в Центрі археології та стародавньої історії Північного Лівобережжя.

Працівники Інституту археології НАН України обстежили його та зробили графічну та фотограмметричну фіксацію, щоб ідентифікувати надалі. Також створено кресленик, знято обміри та створено 3D-модель з ортофотопланом.

Наразі археологи припускають, що артефакт належить до рибацьких човнів-довбанок, які використовували з ХVIII до початку ХХ ст. на річках Десна та Дніпро. Такі плавзасоби мали від 8 до 12 метрів завдовжки та до 2 метрів завширшки й могли призначатися для промислового вилову риби.

Ознайомитися з 3D-моделлю чернігівського човна можна за посиланням.

Фото: Центр археології та стародавньої історії Північного Лівобережжя

Опубліковано: 15 серпня 2023
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